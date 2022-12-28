Карта спецоперации на Украине 28 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 28 декабря можно в материале «Известий».

На купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На краснолиманском направлении поражены четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Невское ЛНР, Терны ДНР, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено более 170 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа.

На донецком направлении за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На южно-донецком направлении нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников в районе города Угледар ДНР. Уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников, пять боевых бронированных машин и два пикапа. Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Владимировка ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7282 танка и других боевых бронированных машин, 950 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3737 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7792 единицы специальной военной автомобильной техники.

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