Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции человек погиб в результате падения пассажирского самолета
Армия
В ЛНР сообщили об уничтожении 85 бойцов ВСУ и более 20 единиц техники
Туризм
Платежная карта для иностранцев появится в России в ближайшее время
Спорт
Матыцин заявил о снижении зрелищности и посещаемости мирового спорта без России
Экономика
В РАНХиГС сообщили об отмене Гайдаровского форума
Общество
Вильфанд спрогнозировал морозы до 48 градусов в некоторых регионах РФ на Новый год
Общество
Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемую в убийстве троих детей женщину
Авто
Chery объявила цены в Китае на новый кроссовер Tiggo 9
Общество
Две месячные нормы осадков выпали в Москве с начала декабря
Общество
В столице Тывы запретили продажу алкоголя на Новый год
Мир
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Мир
Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада

На Украине предпринимателя оштрафовали за зарядку гаджетов за деньги

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Одессе оштрафован предприниматель, взимавший плату за подзарядку мобильных телефонов и других гаджетов. Мужчина установил в своем копировальном центре генератор.

«Овидиопольский районный суд Одесской области оштрафовал предпринимателя <…> на 17 тыс. гривен (32,8 тыс. рублей. — Ред.) из-за того, что он оборудовал генератором помещения своего копицентра для подзарядки гаджетов всех желающих и брал плату за вход 50 гривен (96,5 рубля. — Ред.). Полиция расценила это как «продажу электроэнергии без лицензии», — написало украинское издание ZMINA.

По его информации, предпринимателю ранее уже выписывали штраф в размере 34 тыс. гривен, после чего им была подана апелляция.

24 ноября стало известно о том, что мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за обращение к харьковчанам на русском языке на 3,4 тыс. гривен (5,5 тыс. рублей). Таким образом Терехов нарушил закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022