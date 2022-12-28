На Украине предпринимателя оштрафовали за зарядку гаджетов за деньги
В Одессе оштрафован предприниматель, взимавший плату за подзарядку мобильных телефонов и других гаджетов. Мужчина установил в своем копировальном центре генератор.
«Овидиопольский районный суд Одесской области оштрафовал предпринимателя <…> на 17 тыс. гривен (32,8 тыс. рублей. — Ред.) из-за того, что он оборудовал генератором помещения своего копицентра для подзарядки гаджетов всех желающих и брал плату за вход 50 гривен (96,5 рубля. — Ред.). Полиция расценила это как «продажу электроэнергии без лицензии», — написало украинское издание ZMINA.
По его информации, предпринимателю ранее уже выписывали штраф в размере 34 тыс. гривен, после чего им была подана апелляция.
24 ноября стало известно о том, что мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за обращение к харьковчанам на русском языке на 3,4 тыс. гривен (5,5 тыс. рублей). Таким образом Терехов нарушил закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».