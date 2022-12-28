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ФСБ ликвидировала двух работавших на СБУ боевиков, готовивших теракт в Кабардино-Балкарии

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Сотрудники ФСБ ликвидировали двух боевиков в Кабардино-Балкарии (КБР), которые планировали совершить теракт в Чегеме по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в ведомстве 28 декабря.

Уточняется, что речь идет о двух ранее судимых мужчинах, которые являлись членами террористического сообщества, действовавшего до 2021 года в одной из исправительных колоний КБР. Сотрудники ФСБ попытались задержать их 26 декабря в пригороде Нальчика, однако преступники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

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При них обнаружили самодельную бомбу мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет Макарова и боеприпасы.

Уточняется, что после совершения теракта боевики планировали отправиться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил России.

По данному факту в управлении СК РФ по КБР возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

26 декабря в ФСБ сообщили о ликвидации украинской диверсионной группы, состоящей из четырех человек, которая попыталась проникнуть в Брянскую область. Уточнялось, что диверсантов уничтожили 25 декабря на границе с Украиной.

Украинские спецслужбы начали заниматься диверсиями в России после 24 февраля, когда РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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