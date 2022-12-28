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Китай с 8 января возобновит прием заявок на международные чартерные рейсы

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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Китай с 8 января поэтапно возобновит прием заявок на международные чартерные рейсы. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает Управление гражданской авиации КНР.

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«В настоящее время разрабатывает план работы по возобновлению международных чартерных рейсов с 8 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что китайские и иностранные авиакомпании будут выполнять регулярные пассажирские рейсы в соответствии с двусторонними соглашениями о перевозках.

Кроме того, ведомство займется оптимизацией процесса поддержки прибывающих рейсов в каждом аэропорту, повысит эффективность работы аэропортов и усилит надзор за безопасностью полетов.

Ранее в этот день агентство Bloomberg заявляло, что США могут ввести новые требования к прибывающим из Китая из-за вспышки COVID-19 в стране. Кроме того, Япония теперь требует отрицательный тест на COVID-19 по прибытии для путешественников из Китая, Малайзия также ввела новые меры по отслеживанию и наблюдению.

26 декабря СМИ сообщали, что китайские власти могут отменить карантин с 8 января и открыть границы. По информации газеты South China Morning Post, такие меры будут свидетельствовать об отказе Китая от нулевой терпимости к коронавирусу, которая существовала на протяжении последних трех лет. Вместо этого страна перейдет к жизни с вирусом.

В середине декабря в Китае начался новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Он настиг страну практически сразу после того, как власти впервые почти за три года отказались от большинства серьезных ограничений по сдерживанию пандемии.

Эксперты сходятся в том, что к весне страну ждет катастрофический скачок заболеваемости и смертности от COVID-19.

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