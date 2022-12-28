Премьер Эстонии призвала беженцев с Украины учить эстонский язык
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что приезжающим в страну беженцам с Украины следует проходить курсы эстонского языка. Своим мнением она поделилась в беседе с газетой ERR во вторник, 27 декабря.
«Приехавшие украинцы должны изъясняться на эстонском языке на минимальном уровне, пройти языковые курсы», — сказала премьер.
Она отметила нежелательность появления в стране новой общины, не говорящей по-эстонски.
«Для Эстонии прохождение курсов эстонского языка украинскими беженцами — это важно. Мы не хотим, чтобы в стране появилась новая община, которая не говорит по-эстонски», — сказала Каллас.
Ранее, 6 декабря, Каллас заявляла, что Эстония не сможет принять новую волну украинских беженцев. По ее словам, в стране больше не осталось жилья и работы для беженцев.
В конце октября министерство внутренних дел Эстонии выступило с предложением усилить контроль за прибывающими в страну украинскими беженцами, обязав их сообщать государству свое местонахождение и контактную информацию.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 6 декабря 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины.