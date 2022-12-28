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Песков заявил о преждевременности разговоров об ответных шагах на потолок цен на газ

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Москва анализирует ситуацию с введением лимита цен на газ, говорить об ответных шагах преждевременно. Об этом в среду, 28 декабря, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Потолок нефтяной: чем может обернуться введение лимита цен на сырье из России
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«Газовый рынок имеет свою специфику, ситуация анализируется», — отметил он.

Как добавил Песков, по завершении анализа профильные ведомства сформулируют дальнейшие действия.

Как отмечает «Газета.Ru», так представитель Кремля ответил на вопрос, стоит ли ждать указа президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на введение лимита цен на газ.

Также он обратил внимание, что принятие ответных мер на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть является суверенным правом России. Ограничение на поставку российской нефти распространяется не только на новые, но и на уже действующие контракты, если там указан какой-либо потолок цен.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Европейский союз (ЕС). Государства блока согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

В ответ на это президент России 27 декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российский энергоресурс.

Тогда же Песков подчеркнул, что Россия никогда не согласится на какие-либо потолки цен на свои энергоресурсы.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Санкции против РФ обернулись экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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