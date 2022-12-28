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Chery объявила цены в Китае на новый кроссовер Tiggo 9

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Фото: Autohome.com.cn
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Компания Chery рассказала о стоимости нового кроссовера Chery Tiggo 9. Большой семиместный внедорожник будет стоить от 160 тыс. юаней (примерно 1,6 млн рублей), сообщил 28 декабря портал Autonews.

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Официальный релиз кроссовера модели Tiggo 9 появится в рамках автосалона Гуанчжоу, который состоится 30 декабря текущего года, а старт продаж самого большого автомобиля семейства Tiggo в Китае намечен на первую половину 2023 года.

Габариты Chery Tiggo 9 с семиместным салоном составят 4820×1930×1699 мм при колесной базе 2820 мм. Эксперты отметили, что благодаря новому дизайну машина похожа на известный британский внедорожник Range Rover Velar.

Автомобиль получил двухлитровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 261 л.с., который работает вместе с восьмиступенчатым автоматом. Максимальная скорость Tiggo 9 составляет 205 км/ч. Эксперты по китайскому автопрому считают, что семиместная версия машины может получить систему полного привода.

27 декабря Chery раскрыла планы по расширению модельной линейки в России. В число новых машин войдет гибридная модель с расходом топлива один л бензина на 100 км пути в смешанном цикле. В движение модель будет приводится тремя двигателями: бензиновым и двумя электромоторами. Трансмиссия DHT позволит гибко управлять автомобилем, используя двигатель и электромоторы независимо друг от друга. В 2023 году Chery покажет рестайлинговые кроссоверы серий Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8. Они получат новый дизайн и более высокий уровень оснащения. Уже в январе у дилеров марки появится кроссовер Chery 7 Pro Max.

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