МВД ДНР показало кадры допроса подозреваемого в убийстве семьи в Макеевке

МВД Донецкой Народной Республики (ДНР) показало кадры допроса преступника, подозреваемого в расстреле семьи из восьми человек и краже их денег в городе Макеевка. Видео было опубликовано в среду, 28 декабря.

По словам сестры подозреваемого, брат решился на преступление, чтобы расплатиться с долгом в 15 тыс. рублей. Преступник же, в свою очередь, рассказал, как прошло ограбление.

«Выпили, еще раз выпили. Потом приехали. Я решил, что сейчас к ним зайду, всех убью, забираем всё, что есть. В первую очередь [убил] старшего семьи, потом тех, кто были справа. Толком я не рассматривал. Сколько их было, я не знал. По итогу помню, что человек восемь. Убил всех», – сказал он.

После этого, по его словам, в дом зашли подельники и начали искать деньги с драгоценностями. В одной из курток преступники обнаружили 60 тыс. рублей. Помимо этого, они забрали приставку, а также угнали машину, которая позднее сломалась.

Трагедия произошла в Черногвардейском районе города вечером 26 декабря. Как сообщили в городской администрации, семью расстреляли украинские националисты. Среди убитых было четверо несовершеннолетних, самый младший из погибших — годовалый ребенок.

В связи с убийством в Макеевке был объявлен план-перехват. По горячим следам силовики задержали сначала трех подозреваемых в убийстве семьи. Ими оказались ранее судимые жители микрорайона Калининский.

Позднее, 27 декабря, следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося и сообщил о задержании четвертого подозреваемого.