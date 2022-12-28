В Польше сообщили об остающихся в стране 950 тыс. беженцев с Украины
Число украинских беженцев, остающихся в Польше, составляет 950 тыс. человек. Об этом 28 декабря на своей странице в Twitter сообщил заместитель руководителя Польского фонда развития Бартош Марчук.
«Сейчас в Польше 950 тыс. беженцев, что более чем на 400 тыс. меньше, чем во время пика летом, когда по базе PESEL (индивидуальный личный номер) было 1,4 млн», — написал он.
По его данным, в Польше проживают 1,2–1,3 млн украинцев, которые прибыли в республику до 24 февраля.
Всего в стране остаются около 2,3 млн украинцев, 90% из них — женщины и дети.
Большинство беженцев поселились в Нижнесилезском и Мазовецком воеводствах Польши.
В конце ноября Варшава начала борьбу со злоупотреблением помощью среди украинских беженцев. До этого, 25 октября, появилась информация о том, что Польша собирается ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть расходов.
В Польше семьи беженцев получают пособия, 65% детей школьного возраста посещают польские школы, 50% дошкольников устроены в детские сады. На это Варшава тратит 200 млн злотых в месяц (около $50 млн).
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины.