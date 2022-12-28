В ЛНР сообщили об уничтожении 85 бойцов ВСУ и более 20 единиц техники
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) около 85 бойцов, а также более 20 единиц техники. Об этом 28 декабря рассказала пресс-служба Народной милиции ЛНР в Telegram-канале.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 85 человек личного состава, два танка, четыре бронетранспортера, артиллерийская установка, три беспилотных летательных аппарата, 17 единиц специальной автомобильной техники», — приводит пресс-служба ведомства слова официального представителя НМ ЛНР Ивана Филипоненко.
За день до этого, 27 декабря, офицер НМ республики Андрей Марочко рассказал о том, что ВСУ увеличивают количество подразделений под Кременной, а также на сватовском направлении на территории ЛНР. Офицер сообщил, что на этом направлении украинской армии критически недостает стрелкового и артиллерийского вооружения, а также боеприпасов к ним.
В тот же день Марочко отметил, что Киев перебрасывает группы штурмовиков в район Кременной в ЛНР. Как рассказал офицер, эти штурмовые отряды состоят из подготовленных на иностранных полигонах украинцев и зарубежных наемников.
25 декабря стало известно также о переброске украинским командованием дополнительных сил на сватовское направление в Донбассе. Как отметил Марочко, причины такого решения заключаются в больших потерях личного состава и в неэффективности средств огневого поражения ВСУ.
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