Семейный телеканал «Солнце» представил новогоднюю программу. Включайте телевизор 31 декабря, чтобы начать праздничный вечер с просмотра трогательного мультфильма «Нико 2» об олененке, отправившемся в удивительное зимнее приключение. А проводить уходящий год можно с любимыми с детства героями и дорогой сердцу классикой: зрителей ждет марафон современного мультсериала «Простоквашино», который придётся по вкусу как детям, так и взрослым, а сразу после — несколько эпизодов юмористического журнала «Ералаш» подряд.

Долгожданные январские каникулы пройдут на «Солнце» под знаком красочных мультфильмов и вдохновляющего семейного кино. Не пропустите в эфире телеканала большую анимацию: вас ждёт «100% Волк» — захватывающая история о мальчике, который умеет превращаться в пуделя, «Реальная белка» – мультфильм про весёлого бельчонка и его друзей — и другие полнометражные анимационные фильмы, которые точно не дадут заскучать праздничными зимними вечерами.

Сразу после анимационного показа зрителей канала «Солнце» будет неизменно ждать отличное кино. Собирайтесь перед телевизором всей семьей, чтобы посмотреть такие фильмы, как: «1+1» — вдохновляющая мелодрама о том, как важно ценить каждое мгновение жизни; «Любите Куперов» – новогодняя комедия об одной семье, в доме которой в преддверии праздника всё встало вверх дном; «Робо» —– добрый фильм о дружбе мальчика и робота — и другие. Кроме того, компанию зрителям канала составит комедийный сериал «Родители», в центре сюжета которого знакомые каждой семье проблемы и радости.

Как и в новогоднюю ночь, все каникулы «Солнце» будет показывать неустаревающую классику — мультсериалы «Ну, погоди! Каникулы» и «Простоквашино», а также продолжит марафоны журнала «Ералаш». Праздничная программа передач понравится и любителям современных анимационных сериалов: их будут ждать «Фиксики» и «Буба».