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«МУЗ-ТВ» представил новогоднюю программу

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Фото: Пресс-служба МУЗ-ТВ
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Телеканал «МУЗ-ТВ» приглашает всех зрителей на дискотеку величиной во всю страну, где каждый может почувствовать себя звездой танцпола и оказаться в центре самых ярких событий шоу-бизнеса. В канун Нового года канал представит музыкальные премьеры: итоговые чарты с суперхитами и целым созвездием топовых ведущих, документальный фильм «2022-й. Захочешь — не забудешь», клиповые нон-стопы с новогодними сюрпризами от артистов, а сразу после боя курантов — дискотеку «Танцы!Ёлка!МУЗ-ТВ!» с лайнапом длиной в ночь.

Уже сейчас настроение волшебства и новогоднего драйва в эфире задает яркое оформление в виде новогодней елки-вихря с модными шарами, в каждом из которых зрителей ждет яркое персональное поздравление от любимых звезд «МУЗ-ТВ». А за десять дней до главной ночи откроется традиционный обратный отсчёт с участием Филиппа Киркорова, Николая Баскова, ANNA ASTI, Артура Пирожкова, Полины Гагариной, Димы Билана, Леры Кудрявцевой, Стаса Михайлова, RASA, Dabro, Люси Чеботиной и многих других артистов.

Сразу после боя курантов «МУЗ-ТВ» развернёт в своём эфире танцпол величиной во всю страну. Лайн-ап длиной в ночь — 50 самых ярких звёзд канала с громкими хитами уходящего года.

Настроение зададут: «Дискотека Авария», Николай Басков, Дима Билан, Артур Пирожков, МОТ, DABRO, Ольга Бузова, Супер Жорик, SEVILLE (Artik & Asti), Galibri & Mavik, Владимир Пресняков, Ёлка, Султан Лагучев, Хабиб, Стас Костюшкин, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, SHAMAN, Ваня Дмитриенко, Юлианна Караулова и другие звезды «МУЗ-ТВ».

Настраивать зрителей на нужную волну перед новогодней дискотекой будет ярчайший дуэт Филипп Киркоров и ANNA ASTI. Главные хитмейкеры этого года подведут музыкальные итоги и представят самые яркие и актуальные клипы, покорившие зрителей канала в уходящем году.

ANNA ASTI: «Недавно у нас было новоселье, мы всех пригласили и отметили его в близком кругу! Я собрала свою команду у себя дома, приготовила огромный ужин на 42 человека и 7 детишек. Мы все вместе наряжали ёлку, все привезли свои игрушки. Как будто мы окунулись в пятилетний возраст, радуясь каждой игрушке, каждому моменту. Это было абсолютно волшебно! А зрителям «МУЗ-ТВ» хочу пожелать всего самого уютного, нежного, теплого и замечательного в новогоднюю ночь. Пусть близкие будут рядом, и вас окутывает их любовь. Вы тоже не забывайте ею делиться! Конечно, желаю вам хорошей музыки! И не забудьте в обязательном порядке посмотреть Новогодний чарт вместе со мной и Филиппом Киркоровым!»

Весь этот год каждую неделю самые яркие звезды «МУЗ-ТВ» делились рейтингом лучших клипов в главном чарте канала. Традиционно подводить итоги насыщенного на новинки 2022-го будет любимая телеведущая, чье появление каждый раз вызывает восторг у зрителей — Лера Кудрявцева. Лера раскроет музыкальную интригу и представит двадцатку самых востребованных и просматриваемых отечественных и зарубежных клипов, которые рвали все ТОПы и особенно полюбились зрителям «МУЗ-ТВ» в уходящем году.

Также в новогоднем эфире зрителей ждут итоговые чарты канала со звездами: главные российские хиты, которые украшали чарты на протяжении года — в «Русском чарте» с Николаем Басковым, шутки и клипы – в «Юмор FM чарте» с Лолитой, обзор на громкие челленджи года — в «TikTok чарте» с Егором Шипом, тренды рунета 2022-го — в «Яндекс Музыка чарте» с JONY, главные танцевальные хиты – в «DFM DANCE CHART» с RASA; а также свежий музыкальный нон-стоп «Лучшие клипы года. Выбор звезд» — подборка клипов 2022-го года от топ-артистов и другие плейлисты на любой вкус.

Все новогодние каникулы можно наслаждаться лучшими выпусками «Битвы поколений», эксклюзивными документальными расследованиями из мира шоу-бизнеса, главными концертами года и новогодним караокингом. Помимо суперпремьер «МУЗ-ТВ» с 2 по 14 января будет дарить образы для вечеринок от звезд в специальном проекте «МУЗ ШМОТ».

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