Сильный снегопад накроет Тамбовскую область
Жителей Тамбовской области предупредили о неблагоприятных погодных явлениях. До конца среды, 28 декабря, в регионе ожидается сильный снег, видимость может ухудшиться до 200–500 м, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру» со ссылкой на ГУ МЧС по Тамбовской области.
Во время такой погоды не исключены происшествия, связанные с обрывом линии электропередач, увеличением ДТП и заторов на дорогах, обрушением конструкций.
Спасательное ведомство обратилось к жителям с просьбой соблюдать правила безопасности, избегать нахождения рядом с линиями электропередач и деревьями, а к водителям — с просьбой снизить скоростной режим и обращать особое внимание при проезде пешеходных переходов.
Ранее сообщалось, что в Москве в среду, 28 декабря, возможны снег, гололедица и снежные заносы на дорогах. В ночь на четверг температура опустится до –4 градусов. В Московской области ночью похолодает до –7 градусов.