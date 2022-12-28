Пассажирский поезд насмерть сбил подростка в Красноярске
На правобережье Красноярска пассажирский поезд Улан-Удэ — Москва насмерть сбил 17-летнего мальчика. Организована проверка, сообщает Восточное МСУ на транспорте СКР 27 декабря.
Трагедия произошла вечером в понедельник, 26 декабря, недалеко от платформы Студенческая Красноярской железной дороги. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, но наезда избежать не удалось.
В результате пешеход погиб на месте. Как выяснилось, 17-летний молодой человек переходил пути в непредусмотренном месте и в наушниках, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
По факту произошедшего организована доследственная проверка по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», на основании ее результатов будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства устанавливаются.
В тот же день в Амурской области женщина погибла под колесами поезда Владивосток — Москва. Инцидент произошел у села Бочкаревка.