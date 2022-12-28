Подмосковные сугробы выросли до 40 см
В Московской области высота сугробов увеличилась до 40 см. Это связано с недавним снегопадом, прошедшим в столичном регионе.
Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на «Метеоновости», во вторник и в ночь на среду выпало до 7 мм осадков. Снегопад продолжится и в среду, обещают синоптики.
В Московской области действует экстренное предупреждение в связи с сильной гололедицей на дорогах. Желтый уровень погодной опасности ввели до 11 часов пятницы, 30 декабря.
Ранее в Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в Москве на последней неделе года. По прогнозу специалиста, в среду температура воздуха составит 0 градусов, но Москву накроет сильная метель с ветром до 11 м/с.