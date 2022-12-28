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Hyundai в Норвегии будет продавать только электрокары
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Hyundai в Норвегии будет продавать только электрокары

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Фото: Global Look Press/Jaroslav Ozana
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Продажу машин в Норвегии с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) компания Hyundai прекратит с 1 января 2023 года. Об этом 28 декабря сообщил портал Quto.

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Корейская марка Hyundai приняла решение о полном отказе от продаж автомобилей на углеводородах в Норвегии с 1 января 2023 года. Местным жителям марка предложит только электромобили.

По мнению аналитиков марки, автомобили с ДВС не пользуются спросом и проигрывают электрокарам - в Норвегии лишь каждая пятая из реализуемых новых машин ездит на бензине или дизеле, а 93% продаж машин Hyundai в этой стране приходится на электрокары.

Успеху Hyundai в Норвегии поспособствовал выход на рынок электрокаров Ioniq Electric в 2016 году и Kona EV в 2018 году. С запуском модели Ioniq 5 в 2021 году и Ioniq 6 в 2022 году продажи электромобилей Hyundai начали расти в геометрической прогрессии. Так Ioniq 5 стал настоящим хитом продаж и одним из самых популярных автомобилей на местном рынке. Модель находится на пятой строчке по популярности.

Портал отметил, что первый шаг к отказу от поставки машин с ДВС в Норвегии корейская автокомпания сделала еще пару лет назад: тогда Hyundai стала продавать лишь подключаемые гибриды и электромобили. Отмечается, что последние гибриды Tucson PHEV и Santa Fe PHEV будут реализованы до конца 2022 года.

22 декабря российские дилеры приступили к заказам на пикап Hyundai Santa Cruz, машина сделана на базе внедорожника Tucson и продается только в Северной Америке, однако легкий грузовик хотят привезти в РФ по системе параллельного импорта. Пикап будет доступен с атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,5 л, чья мощность составит 193 л. с. Мотор работает с восьмидиапазонным «автоматом». Кроме этой связки можно будет заказать турбомотор аналогичного объема, но мощностью 280 л.с. Он будет сагрегатирован с «роботом». Hyundai Santa Cruz планируют предлагать для россиян по цене от 3 до 3,8 млн рублей.

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