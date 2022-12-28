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В Кремле заявили об отсутствии давления на Сербию со стороны РФ

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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слава главы МВД Косово о том, что РФ давит на Сербию для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Косово.

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«Сербия — это суверенная страна и искать здесь деструктивное влияние России неверно. Сербия — это суверенная страна, и Сербия защищает права сербов, которые живут рядом в непростых условиях. И, естественно, реагирует жестко, когда права нарушаются. Имея тесные союзнические отношения с Сербией, Россия внимательно следит за тем, что происходит, как обеспечиваются права сербов. И мы, конечно, поддерживаем Белград в тех действиях, которые предпринимаются», — отметил он.

Накануне министр внутренних дел Косово Хелал Швечла заявил о том, что Россия оказывает давление на Сербию с целью того, чтобы дестабилизировать обстановку в Косово.

«Именно Сербия под влиянием России привела армию в состояние боевой готовности и отдает приказ о возведении новых баррикад, чтобы оправдать и защитить преступные группировки, которые терроризируют... граждан сербской национальности, проживающих в Косово», — приводит его заявление радиостанция «Голос Америки» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Голос Америки»).

Вечером 26 декабря стало известно о приведении в полную боевую готовность войск непризнанного Косово. Сотрудники сил безопасности должны быть ночью в казармах или в пределах досягаемости мобильных телефонов, чтобы быть готовыми к передвижению в ночное время.

Тогда же глава минобороны республики Милош Вучевич заявил, что Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность. Он добавил, что сербская армия, предотвращая насилие и террор, защищает территориальную целостность и суверенитет страны, а также всех граждан Сербии.

27 декабря научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова допустила военные столкновения между Сербией и Косово из-за случайных провокаций или непреднамеренного начала боевых действий. Эксперт отметила, что до последнего времени власти Приштины и Белграда демонстрировали свои вооруженные силы и мощь только с целью поднятия ставок в переговорном процессе, и ни одна сторона не заинтересована в вооруженных противостояниях. Между тем переговоры в последний месяц зашли в тупик. Сербская сторона настаивает на создании сообщества сербских муниципалитетов, на что Приштина не хочет соглашаться.

24 декабря сообщалось о прибытии косовских снайперов в город Лепосавич. Отмечается, что это произошло вопреки гарантиям международных миссий НАТО (KFOR) и Евросоюза (EULEX).

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Он заявил, что Белград направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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