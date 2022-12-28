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Песков прокомментировал заявление Медведева о возвращении «предателей» в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Кремле прокомментировали заявление заместителя руководителя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который заявил, что возвращение уехавших из РФ «предателей» возможно только после их амнистии. Как пояснил 28 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, речь идет о тех лицах, которые нарушили законодательство.

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«Там же идет речь о тех, кто нарушает наше законодательство. Те, кто нарушает наши законы, должны нести ответственность. Сейчас в целом достаточно эмоциональный момент, многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Ранее в среду Медведев в своем Telegram-канале выразил мнение, что возвращение «предателей» в РФ, которые ранее покинули страну, возможно только в случае их публичного раскаяния, амнистии или помилования. Как написал политик, уехавшие из России соотечественники ежедневно желают гибели оставшимся в стране, считая их «людьми низшего сорта», поскольку те борются с украинским нацизмом.

До этого, 5 декабря, Песков сообщал, что в Кремле не ведется никаких дискуссий на тему возможных наказаний для тех россиян, которые покинули страну и уехали работать за границу на фоне мобилизации.

Ранее, 4 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал уехавших из России бизнесменов «страдальцами». Он добавил, что западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов, а теперь арестовывают их самих.

До этого, 28 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией России. Она также выразила уверенность в возвращении большинства уехавших из страны россиян.

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