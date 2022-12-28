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Боксера из США Дэвиса задержали по обвинению в домашнем насилии

ESPN: боксер из США Джервонта Дэвис арестован по обвинению в домашнем насилии
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Фото: Global Look Press/DeeCee Carter via www.imago-imag
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Американский боксер Джервонта Дэвис был задержан 27 декабря в Паркленде, штат Флорида, по обвинению в домашнем насилии. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил портал ESPN.

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Спортсмен находится в главном тюремном бюро округа Броуард в Форт-Лодердейле. Судебное слушание по мере пресечения назначено на утро среды по восточному времени США.

Как следует из документов суда, боксер обвиняется в домашнем насилии с нанесением телесных повреждений.

28-летний Дэвис должен был выйти на ринг в главном бое на мероприятии Showtime PPV 7 января в Вашингтоне. Он должен был защитить титула WBA в бою против доминиканского боксера Гектора Гарсии, отмечает «Спорт-Экспресс».

Боксер провел 27 поединков и не потерпел ни одного поражения. В 25 боях он одержал победу нокаутом.

В конце августа правоохранители задержали камерунского боксера Тайсона Дижона в городе Мурино Ленинградской области по подозрению в попытке изнасилования. Было возбуждено уголовное дело.

Суд не стал арестовывать спортсмена, запретив ему совершение определенных действий.

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