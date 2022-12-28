Боксера из США Дэвиса задержали по обвинению в домашнем насилии
Американский боксер Джервонта Дэвис был задержан 27 декабря в Паркленде, штат Флорида, по обвинению в домашнем насилии. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил портал ESPN.
Спортсмен находится в главном тюремном бюро округа Броуард в Форт-Лодердейле. Судебное слушание по мере пресечения назначено на утро среды по восточному времени США.
Как следует из документов суда, боксер обвиняется в домашнем насилии с нанесением телесных повреждений.
28-летний Дэвис должен был выйти на ринг в главном бое на мероприятии Showtime PPV 7 января в Вашингтоне. Он должен был защитить титула WBA в бою против доминиканского боксера Гектора Гарсии, отмечает «Спорт-Экспресс».
Боксер провел 27 поединков и не потерпел ни одного поражения. В 25 боях он одержал победу нокаутом.
В конце августа правоохранители задержали камерунского боксера Тайсона Дижона в городе Мурино Ленинградской области по подозрению в попытке изнасилования. Было возбуждено уголовное дело.
Суд не стал арестовывать спортсмена, запретив ему совершение определенных действий.