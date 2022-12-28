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Прокуратура Петербурга нашла в видеоклипе Oxxxymiron призыв к сепаратизму

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку видеоклипа рэп-исполнителя Мирона Федорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron (настоящий материал касается физического лица Мирона Федорова, выполняющего функции иноагента), на песню «Ойда», по результатам которой 28 декабря направила в суд административное дело о публичных призывах к сепаратизму.

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«Установлено, что в одной из социальных сетей на верифицированной странице исполнителя, известного широкой общественности, в свободном доступе размещен клип на песню», — подтвердили в ведомстве.

Экспертиза, проведенная по заказу прокуратуры специалистами Санкт-Петербургского государственного университета, подтвердила, что в клипе были выявлены призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России.

«Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ), материалы которого направила в Октябрьский районный суд», — сообщила пресс-служба ведомства.

В самой прокуратуре не уточняют имя исполнителя и название песни, а также то, что речь идет о композиции Oxxxymiron, сообщил источник «РИА Новости».

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что прокуратура Санкт-Петербурга в рамках проверки возбудила дело об административном нарушении в отношении рэпера Oxxxymiron за песню «Ойда». Также ведомство направило исковое заявление в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга о признании песни запрещенной к распространению на территории России и с рекомендацией ограничить доступ к ней на стриминговых сервисах.

Ранее, 25 октября, московский суд признал экстремистской песню Oxxxymiron «Последний звонок» из-за пропаганды насилия и массового убийства. В 2018 году Роскомнадзор заблокировал клип песни. Причинами стали видеоряд и текст композиции, которые строятся на стрельбе в учебном заведении. Трек вышел еще 2008 году, а сам клип опубликован на YouTube пользователем 7STUDIO в начале 2012 года.

7 октября Минюст включил рэпера в список физлиц-иноагентов в России. В графе «сведения об иностранных источниках» у него указано «Украина». Отмечается, что Oxxxymiron «осуществляет политическую деятельность».

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