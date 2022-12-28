ФСБ ликвидировала двух проукраинских боевиков, готовивших теракт в Кабардино-Балкарии
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- ФСБ ликвидировала двух проукраинских боевиков, готовивших теракт в Кабардино-Балкарии
ФСБ ликвидировала двух проукраинских боевиков, готовивших теракт в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России 28 декабря.
По данным ведомства, подозреваемые планировали совершить теракт в городе Чегем и затем уехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.
Злоумышленники были задержаны 26 декабря в пригороде Нальчика, они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. На месте были изъяты самодельная бомба мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет Макарова и боеприпасы.
Ликвидированные оказались ранее судимыми гражданами России, они были членами действовавшего до 2021 года в местной исправительной колонии террористического сообщества.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.
13 декабря Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в России с начала 2022 года предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта. В этом году количество террористических проявлений значительно увеличилось, прежде всего в приграничных регионах в Центральном и Южном федеральных округах.