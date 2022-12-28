В столице Тывы запретили продажу алкоголя на Новый год
Власти Кызыла (столица Республики Тыва) запретили продажу алкоголя на территории города с 31 декабря по 8 января включительно. Об этом ТАСС в среду, 28 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии Кызыла.
«С 31 декабря по 8 января в Кызыле введен запрет на розничную продажу алкоголя. Мы уже об этом известили местных предпринимателей», — рассказали в мэрии.
Такая мера вводится для обеспечения правопорядка, безопасности и здоровья граждан. Кроме того, во время новогодних праздников полиция будет проверять торговые точки на предмет нарушения установленного запрета.
Ранее, 8 декабря, сообщалось, что на новогодние праздники продажу алкоголя ограничат в Башкирии. Так, с 3 по 5 января алкоголь можно будет приобрести только с 10:00 до 17:00, а 6 января продажи спиртного ограничат с 17:00 до 23:00. В другие дни торговля будет осуществляться в обычном режиме.