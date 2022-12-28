В Красноярском крае мужчина пытался задушить жену за неудачную гирлянду
В Красноярском крае мужчина пытался задушить свою жену за неудачную гирлянду. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили ГУ МВД по региону.
Как рассказала сама женщина, ее супруг в течение дня употреблял алкоголь, а затем лег спать. В это время она решила украсить кухню к Новому году. Проснувшись, муж увидел, что жена вешает старую гирлянду, горящую только одним цветом, в результате между супругами произошел конфликт.
«В качестве последнего аргумента мужчина использовал новогоднюю гирлянду — сорвал ее с окна и накинул на шею супруги. Женщине удалось освободиться и покинуть квартиру», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
18 октября 41-летний житель Московской области убил свою жену. В салоне автомобиля между супругами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Женщина вышла из автомобиля, муж догнал ее и несколько раз ударил ножом. От ран она скончалась на месте, мужчина задержан.