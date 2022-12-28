Почти 400 человек госпитализировали с гриппом в Ростовской области
За неделю 363 жителя Ростовской области оказались в больнице в связи с тяжелым течением гриппа. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что количество госпитализаций растет с каждой неделей, на минувшей неделе показатель вырос на 4,6%. Всего ОРВИ и гриппом заболели порядка 39 тыс. человек.
Уровень заболеваемости превышает эпидемический порог на 192,6%. Среди граждан старше 15 лет эпидпорог превышен на 272,6%.
За неделю зарегистрировано 30 случаев свиного гриппа. Кроме того, зафиксирована циркуляция аденовирусов, риновирусов и метапневмовирусов.
За минувшую неделю в России заболеваемость ОРВИ снизилась на 7%. К медикам обратились 1,7 млн человек.