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В Индонезии поделились планами по приему туристов из РФ в 2023 году

Власти Индонезии рассказали, сколько российских туристов ждут в 2023 году
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Фото: Global Look Press/Algi Febri Sugita
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Индонезия планирует принять от 40 тыс. до 85 тыс. российских туристов в 2023 году. Об этом 28 декабря заявил представитель министерства туризма и креативной экономики Ни Маде Аю Мартини, сообщает агентство ANTARA.

«Мы сможем пригласить всех россиян на Бали в августе»
Министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи — об открытии страны для туристов, регистрации «Спутника V» и совместной разведке нефтяных месторождений Сахалина

По его словам, власти страны нацелены на российский рынок.

«В следующем году мы планируем принять минимум 40,2 тыс. человек из России, а наша максимальная цель — около 85 тыс. туристов», — добавил он.

26 декабря министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно сообщил, что правительство рассчитывает, что количество внутренних туристических поездок в рождественские новогодние праздники достигнет 703 млн. Страну могут посетить не менее 5,3 млн иностранцев, отметил он.

В ноябре стало известно, что прямые рейсы из Москвы в Джакарту и на остров Бали, скорее всего, будут запущены к лету 2023 года.

В середине ноября Уно отметил, что ждет от авиакомпаний сигнал о готовности к проведению полетов. Он также обсуждал возобновление авиасообщения с министром транспорта Таиланда.

В посольстве Индонезии в Москве отметили, что возобновление полетов приведет к увеличению турпотока из России в Индонезию.

Президенты двух стран Владимир Путин и Джоко Видодо обсуждали организацию прямого авиасообщения на встрече, прошедшей 30 июня. Российский лидер предложил возобновить рейсы из Москвы на Бали.

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