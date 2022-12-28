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В МИД Китая призвали Японию прекратить официальные связи с Тайванем

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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Китай призвал Японию соблюдать политические договоренности и прекратить официальные связи с островом Тайвань. Об этом в среду, 28 декабря, на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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«Любые попытки сепаратистских сил Тайваня искать поддержку за рубежом обречены на провал», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Наряду с этим в МИД КНР выразили возмущение визитом членов японского парламента на Тайвань, начавшимся 26 декабря.

«Китай призывает японскую сторону соблюдать четыре китайско-японских политических документа и прекратить официальные связи с островом Тайвань, а также прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за «независимость» Тайваня», — отметил Ван Вэньбинь.

Дипломат не уточнил, однако, какие именно документы считает основанием для разрыва официальных отношений между Японией и Тайванем.

25 декабря сообщалось, что военно-морские силы КНР провели патрулирование и военные учения со стрельбами возле острова Тайвань.

До этого, 13 декабря, Китай отправил в сторону тайваньского пролива 18 бомбардировщиков H-6. Также китайские военные направили в пролив три военно-морских корабля своего флота.

В ноябре Bloomberg сообщило, что Япония наращивает свой военный потенциал, готовясь к войне с Китаем. Как говорится в публикации обозревателя Хэла Брэндса 6 ноября, если Китай попробует вернуть Тайвань силой, то ему будет противостоять в первую очередь Япония. При этом он отмечает, что беспокойство Токио становилось всё острее с ростом возможностей Китая.

В том же месяце, согласно опросу, около 90% японцев считали, что страна должна готовиться к возможному конфликту на Тайване.

Кроме того, другим фактором напряженности между Китаем и Японией остаются острова в Восточно-Китайском море. 28 сентября сообщалось, что три китайских сторожевика вошли в прибрежную зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Япония считает своими территориальными водами. В связи со сложившейся ситуацией активизировал работу по анализу и сбору информации кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

В июле Япония выразила протест из-за захода кораблей КНР в зону островов Сенкаку.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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