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Захарова призвала игнорировать заявления Киева об исключении России из СБ ООН

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не реагировать на призывы Киева исключить Россию из ООН.

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В эфире радио Sputnik в среду, 28 декабря, Захарова, отвечая на вопрос о том, как Россия должна реагировать на подобные заявления, отметила, что Москве нужно «ничего не делать».

«Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет», — цитирует дипломата НСН.

По словам Захаровой, в истории Украины было много нехороших людей в правящих кругах. По ее мнению, именно эти люди привели страну к текущему катастрофическому положению. Кроме того, Захарова уличила правителей Украины в развале государства, отмечает телеканал «360».

Также Захарова заявила, что России необходимо принять это к сведению и выстраивать политику РФ с учетом определенных фактов об Украине, пишет REGNUM.

Официальный представитель МИД РФ призвала не прислушиваться к высказываниям вроде заявлений главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об исключении «страны-террориста» из ООН. По ее словам, в подобных речах нет исторической сути, логики и понимания последствий, а сами высказывания являются болезненными, пишет сайт kp.ru.

27 декабря глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал призыв властей Украины исключить РФ из Совета Безопасности ООН филькиной грамотой, отмечает сайт aif.ru. По его словам, заявление «явно составляли нуждающиеся в историческом ликбезе люди» и оно рассчитано «исключительно на популистский эффект».

Он напомнил, что именно Украина вышла из стамбульского переговорного процесса. По словам Слуцкого, Киев выбрал путь эскалации. Более того, западные страны продолжают вооружать националистов, отмечает телеканал «Звезда».

26 декабря МИД Украины опубликовал заявление с призывом исключить Россию из Совета Безопасности ООН и международной организации в целом. Он также заверял, что киевский режим запустит «политический процесс», который должен привести к лишению России, по его словам, «незаконного» места в Совбезе ООН, пишет RT.

Как отмечает Life.ru, инициатива бесперспективна, поскольку исключение России невозможно по уставу ООН из-за права вето у России.

Как отмечает Федеральное агентство новостей, французские читатели осудили инициативу Украины по устранению РФ из Совбеза ООН. Они призвали Киев к мирному урегулированию конфликта.

23 декабря первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров напомнил, что Россия получила место в Совете Безопасности ООН как страна победитель Второй мировой войны, поскольку именно тогда и был создан этот институт — ООН и СБ.

9 сентября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что нет механизма, благодаря которому кто-либо мог бы лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН.

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