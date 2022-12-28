Жителя Свердловской области будут судить за гибель подростка во время рыбалки
В Свердловской области завершено расследование уголовного дела по факту гибели подростка во время рыбалки. Мальчик утонул, выпав из лодки.
Трагический инцидент произошел в августе 2022 года. По данным следствия, 27-летний мужчина вышел на рыбалку с подростком около деревни Галкино. Приплыв к месту ловли, обвиняемый заглушил двигатель, но не перевел рычаг переключения передач в нейтральное положение. Позже при попытке запустить двигатель лодка резко двинулась вперед, и оба рыбака оказались в воде. Несовершеннолетний утонул, мужчина самостоятельно выбрался на берег, сообщает ИА «ТагилСити.Ру».
Установлено, что на обоих рыбаках не было спасательных жилетов. Кроме того, в момент рыбалки мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Подросток не умел плавать.
Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности будет направлено в суд.