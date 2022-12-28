Третий карантин за декабрь объявили в Саратовской области
В Саратовской области в Красноармейском районе установили карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС). Вирус нашли у диких кабанов на территории охотничьего угодья Нижнебанновского муниципального образования.
ИА «Взгляд-инфо» в региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что были отобраны пробы от двух погибших кабанов в охотничьем хозяйстве «Нижнебанновское». Ветеринарные специалисты начали проводить необходимые мероприятия.
Агентство отмечает, что это уже третий карантин, установленный в Красноармейском районе. 3 декабря объявили карантин на природной территории в 5 км от железнодорожной станции Паницкая Луганского муниципального образования. С 8 декабря ограничения действуют на территории охотничьего хозяйства «Охотник и К» Луганского муниципального образования.
Ранее в Псковской области связали увеличение случаев нападения волков на людей со вспышкой АЧС. В региональном комитете по природным ресурсам и экологии отметили, что популяция кабанов, основного источника пропитания волков, сократилась из-за этого заболевания.