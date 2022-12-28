Убивший двух детей житель Рыбинска заявил о своем предназначении убивать

Приговоренный к пожизненному заключению за убийство детей Виталий Молчанов 28 декабря в зале суда заявил журналистам, что у него давно были мысли о предназначении совершить убийство.

«Они (убитые. — Ред.) ничего не сделали. Это было с 2002 года. Были мысли, что было предназначение совершить убийство. Но этих девочек я не хотел убивать. Я сознательно не искал таких жертв. У меня не выявили педофилию», — сказал он.

Молчанов подчеркнул, что будет доказывать свою правоту в апелляционном суде. По его словам, он не совершал насилия над человеком.

«Было убийство и насилие над мертвым телом. Это уже не личность, а мертвое тело. То, что я издевался над ними, такого не было», — сказал приговоренный.

Кроме того, убийца пояснил, что у него были отношения с его сожительницей Валентиной и он хочет, чтобы та поняла причины его поступка.

Ранее в этот день Ярославский областной суд приговорил Молчанова к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве с особой жестокостью двух девочек. Также он обязан выплатить 10 млн рублей в качестве компенсации в пользу отца убитых и еще 2 млн в пользу их матери.

Тела двух сестер (2006 и 2011 года рождения) с многочисленными ножевыми ранениями были обнаружены в квартире панельного дома на Инженерной улице в Рыбинске 15 сентября. Их нашла мать, вернувшаяся с работы. Позже эксперты СКР установили, что перед смертью дети подверглись сексуальному насилию. По подозрению в убийстве был задержан сожитель женщины — Молчанов.

Он признал свою вину, однако утверждал, что убил детей из-за наличия у него психического расстройства. Убийцу начали судить как невменяемого, однако на третьей экспертизе удалось установить, что Молчанов на момент преступления осознавал свои действия.

Молчанов уже был ранее судим за убийство малолетнего и изнасилование.