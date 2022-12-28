В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

Высокий уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 11 января. Об этом говорится 28 декабря в сообщении на сайте правительства города.

«Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18.00 27 декабря 2022 года сроком на 15 суток, до 18.00 11 января 2023 года», — отметили власти.

Решение принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения терактов или их организации.

«Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно», — уточняется в сообщении.

Ранее, 8 декабря, корабль Черноморского флота поразил беспилотник в акватории Черного моря в Севастополе. До этого, 6 декабря, пресс-служба губернатора также сообщала о двух сбитых беспилотниках в море в районе Севастополя.

23 ноября российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников в Черном море и в районе Севастополя.

Впервые желтый уровень террористической опасности в городе ввели 31 июля 2022 года. Тогда была совершена атака на штаб Черноморского флота РФ. Режим неоднократно продлевали.

Желтый уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, повышенную охрану стратегических объектов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

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