Министр обороны Южной Кореи извинился за инцидент с дронами КНДР

Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп попросил прощения у граждан за то, что вооруженные силы не смогли достойно ответить на вторжение беспилотников КНДР в воздушное пространство страны. Извинения он принес на заседании комитета по национальной обороне в парламенте в среду, 28 декабря.

«Как министр обороны, я приношу извинения людям за результат ответной операции на действия северокорейских беспилотников», — сказал министр, чьи слова приводятся в материале портала MSN.

Отмечается также, что после вторжения дронов около 20 южнокорейских истребителей и вертолетов совершили боевой вылет, длившийся около пяти часов, но по итогу пропустили все пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сбить их не удалось.

Министр обороны отметил также, что во время правления предыдущего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина обучение противодействию северокорейским беспилотникам было слабым «с точки зрения интенсивности подготовки и учета факта враждебности КНДР».

​​26 декабря агентство Yonhap сообщило о пересечении границы Южной Кореи дронами КНДР. В общей сложности было зафиксировано пять северокорейских беспилотников, которые вошли в южнокорейское воздушное пространство.

Тогда отмечалось, что для противодействия дронам южнокорейские военные подняли в воздух легкий штурмовик КА-1, но по неизвестной причине он потерпел крушение в уезде Хёнсон, примерно в 140 км к востоку от Сеула.

В минобороны Южной Кореи назвали инцидент провокацией.