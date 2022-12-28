Воспитанникам детсадов в Петрозаводске не досталось подарков

В Петрозаводске дети сотрудников детских садов остались без подарков. Об этом сами сотрудники рассказали в соцсетях. В сообщении говорится, что такая ситуация сложилась в нескольких дошкольных учреждениях образования, в остальных дети подарки к Новому году получили.

По словам авторов обращения, многие сотрудники работают на полставки, получают небольшую зарплату, и именно они рассчитывали на подарки детям. В другом сообщении указывается, что младший персонал детских садов остался без новогодней премии.

Как пишет ИА «Карелinform», в администрации Петрозаводска уже отреагировали на ситуацию. Там заявили, что вопрос рассматривается.

Ранее в Петрозаводске зафиксировали дефицит кадров в детских садах. Отмечалось много открытых вакансий для психологов и логопедов, особенно в группах с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Не хватало также музыкальных руководителей и воспитателей.