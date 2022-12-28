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Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Наступающий 2023 год станет решающим в конфликте с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 27 декабря на его официальном сайте.

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По словам украинского лидера, подготовка сил обороны и безопасности продолжается.

«Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должны продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности», — подчеркнул он.

Зеленский назвал ситуацию в Донбассе тяжелой и мучительной, требующей максимума сил на некоторых направлениях.

Ранее, 7 декабря, Зеленский в беседе с Politico предположил, что конфликт на территории страны закончится в следующем году. При этом издание Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы, на что он ответил, что «украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время».

Как прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждать о сроках завершения конфликта можно «до посинения», однако всё зависит от желания Зеленского.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что президент Украины лицемерно прогнозирует окончание конфликта, но сам делает все возможное для его затягивания.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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