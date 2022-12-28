Пользователи Twitter потребовали отставки Бербок после ее слов о России

Пользователи Twitter 28 декабря активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, которая накануне в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявила, что нормальные отношения с нынешней Россией невозможны.

По словам министра, Берлин продолжит ужесточать санкции против Москвы и будет поддерживать Украину «столько, сколько нужно».

«Недальновидные и провокационные высказывания главы МИД Германии только усиливают ненависть россиян к ФРГ. Это может иметь очень плачевные последствия», — считает один из комментаторов.

«Сколько некорректных слов было в этом ее заявлении! Какой позор», — ужаснулся второй пользователь.

«Что ж, тогда Германия должна наслаждаться тем, что становится еще более зависимым и деиндустриализированным придатком США», — усмехнулся еще один подписчик.

27 декабря Бербок предрекла Украине долгий и нелегкий путь в ЕС, но пообещала поддержку в процессе внесения необходимых изменений в законодательство.

При этом, как сообщило ранее в этот день издание Politico, президент Украины Владимир Зеленский уже успел проигнорировать одно из ключевых требований ЕС, приняв новый закон о реформе Конституционного суда (КС) на Украине. Теперь назначением судей там будет заниматься специальная консультативная группа, решения которой не являются окончательными. Таким образом, непрошедшие отбор кандидаты смогут вновь баллотироваться на места в КС. В свою очередь Венецианская комиссия рекомендовала сделать решения консультативной группы обязательными для исполнения.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц 16 декабря заявил, что нельзя позволить «оборваться нити» переговоров с Россией. Отвечая на вопрос, может ли он представить себе визит в Москву в 2023 году, он отметил, что для этого РФ должна завершить специальную военную операцию на Украине. По его словам, в долгосрочной перспективе, когда конфликт завершится, возобновление взаимодействия станет в какой-то момент возможно.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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