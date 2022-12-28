В Приморье пенсионерка из-за снега оказалась на неделю заперта в доме
В поселке Кавалерово Приморского края пенсионерка неделю не могла выйти из дома из-за сугробов. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил Telegram-канал «Народного фронта» Приморья.
Сама жительница поделилась видео с заметенным снегом двором дома. На кадрах видно, что сугробы достигают высоты забора. Пенсионерка пожаловалась, что не может открыть калитку из-за снега и добраться до магазина и работы.
«По ее словам, в администрации ей посоветовали перелезть через забор. Увы, возраст и состояние здоровья проделывать такие трюки не позволяют, так же как и ловко орудовать лопатой, чтобы самостоятельно освободить себя из снежного плена», — говорится в сообщении.
В Приморском крае продолжают устранять последствия снежного циклона. За несколько дней в некоторых муниципалитетах выпало до шести месячных норм осадков. Четыре населенных пункта отрезаны от транспортного сообщения.
Днем ранее синоптики зафиксировали температурные аномалии в Приморье. По данным «Примгидромета», погодные условия в регионе не соответствуют климатической норме для конца декабря: отклонения от нормы достигают 10–14 градусов. Так, на восточном побережье отмечалась оттепель до +2 градусов, в ночные часы температура опускалась до –13…–19 градусов.
26 декабря в Приморском крае междугородний автобус на сутки оказался заперт в снежной ловушке. Он простоял в пробке на участке дороги Осиновка — Рудная Пристань в селе Шумное.