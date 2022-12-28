Хуснуллин заявил об особом внимании властей в 2023 году к вопросам ЖКХ
Российские власти в 2023 году будут активно заниматься вопросами, связанными с ЖКХ, сообщил в среду, 28 декабря, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Тема ЖКХ тяжелая, больная. Там много системных проблем, копившихся десятилетиями. Мы всё-таки в 2023 году поставили себе задачу более активно этим заниматься», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-24».
С 1 декабря 2022 года в России подорожали услуги ЖКХ. Совокупный рост стоимости коммунальных услуг составил установленные на федеральном уровне 9%. С этого момента повышения тарифов не будет до 1 июля 2024-го.
С тарифами на услуги ЖКХ в 2023 году в Москве и Московской области можно ознакомиться на сайте регионального профильного комитета.
Стоит отметить, что плата за электроснабжение зависит в том числе от того, в каких домах проживают россияне — с газовыми плитами или электроплитами.
В сентябре заместитель главы Минстроя Алексей Ересько напомнил, что у ряда категорий граждан России есть право на компенсации и субсидии на оплату коммунальных услуг. Кроме того, на помощь государства могут рассчитывать люди, которые тратят на ЖКУ больше максимально допустимой доли. От региона к региону она может различаться, но в среднем по России составляет 22% от семейного бюджета.