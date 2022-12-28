Реклама
Прямой эфир
Мир
ДТП с участием 200 машин произошло в Китае
Мир
Индия намерена подать заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году
Мир
13 лайнеров «Аэрофлота» арестованы за рубежом
Происшествия
В Кабардино-Балкарии уничтожены готовившие теракт по заданию Киева боевики
Мир
Захарова призвала не реагировать на призывы Киева исключить РФ из Совбеза ООН
Общество
Суд вынес обвинительный приговор стрелявшему в вузе в Перми
Политика
В Совфеде указали на выгоду для Зеленского от конфликта на Украине
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и трамваем в Барнауле
Интернет
RaHDit опубликовала данные более 70 солдат ВСУ и офицеров «кибервойск»
Авто
В Госдуму внесен законопроект о привязке ОСАГО к водителю
Мир
СМИ сообщили о начале демонтажа памятника Екатерине II в Одессе
Интернет
В МИДе заявили об увеличении кибератак на РФ на 80% в 2022 году

Хуснуллин заявил об особом внимании властей в 2023 году к вопросам ЖКХ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские власти в 2023 году будут активно заниматься вопросами, связанными с ЖКХ, сообщил в среду, 28 декабря, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Тарифная метка: цены на ЖКУ хотят увязать с платежеспособностью граждан
Кого могут коснуться дополнительные льготы и решит ли это проблему долгов за жилищно-коммунальные услуги

«Тема ЖКХ тяжелая, больная. Там много системных проблем, копившихся десятилетиями. Мы всё-таки в 2023 году поставили себе задачу более активно этим заниматься», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-24».

С 1 декабря 2022 года в России подорожали услуги ЖКХ. Совокупный рост стоимости коммунальных услуг составил установленные на федеральном уровне 9%. С этого момента повышения тарифов не будет до 1 июля 2024-го.

С тарифами на услуги ЖКХ в 2023 году в Москве и Московской области можно ознакомиться на сайте регионального профильного комитета.

Стоит отметить, что плата за электроснабжение зависит в том числе от того, в каких домах проживают россияне — с газовыми плитами или электроплитами.

В сентябре заместитель главы Минстроя Алексей Ересько напомнил, что у ряда категорий граждан России есть право на компенсации и субсидии на оплату коммунальных услуг. Кроме того, на помощь государства могут рассчитывать люди, которые тратят на ЖКУ больше максимально допустимой доли. От региона к региону она может различаться, но в среднем по России составляет 22% от семейного бюджета.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022