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В Совфеде указали на выгоду для Зеленского от конфликта на Украине

Сенатор Цеков: Зеленский — президент войны, а не мира, ему выгоден конфликт на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент Украины Владимир Зеленский создает видимость желания пойти на мирные переговоры с РФ, на самом деле ему выгодны военные действия в его стране. Об этом 28 декабря «Известиям» сообщил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

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Таким образом он прокомментировал статью германского издания Frankfurter Rundschau о том, что Зеленский хочет провести «мирный саммит» только ради собственной выгоды.

По мнению Цекова, украинский лидер понимает, что всё плохо, и мировое сообщество, уставшее от темы конфликта, призывает его к диалогу с Москвой.

«Он хочет продемонстрировать, что идет на переговоры, показывает свое желание урегулировать конфликт. Но понятно, что он не собирается заканчивать военные действия. Это его звездный час. Это позволяет ему быть на олимпе международного внимания. Также это позволяет ему заработать, он зарабатывает каждый день. При этом плевать ему на жизни украинских граждан», — сказал он.

Сенатор добавил, что Зеленский мог бы пойти на мирные переговоры еще весной, но не сделал этого.

«Зеленский — это президент войны, а не мира», — заключил Цеков.

26 декабря Украина заявила о желании провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого, а генсек организации Антониу Гутерриш — посредником к привлечению сторон к диалогу.

Кулеба подчеркнул, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта, а также указал, что Россию на такой саммит можно приглашать «после проведения международного суда».

Затем Гутерриш выразил готовность стать посредником в конфликте, но при участии всех сторон.

В свою очередь 27 декабря первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский заявил, что «саммит мира» без участия России невозможен. По словам дипломата, эти заявления являются «взаимоисключающими».

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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