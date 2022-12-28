Управляющую банка осудили за хищение 48 млн рублей в Уфе

В Уфе вынесен приговор в отношении бывшей управляющей банка, которую обвинили в хищении около 48 млн рублей. Недостачу женщина прикрывала расходными ордерами о снятии наличных со счетов клиентов.

Женщина присваивала деньги в период с декабря 2016 года по июль 2019 года. Об этом сообщает «МедиаКорСеть». Расходные ордера ее подчиненная проводила по кассе.

Также по указанию управляющей менеджеры оформили договоры страхования жизни 23 клиентам банка и полисы на сумму свыше 1,3 млн рублей без фактической оплаты. За это сотрудники получили мотивационные выплаты в размере 50 тыс. рублей.

Женщину признали виновной в особо крупной растрате и мошенничестве. Ее приговорили к лишению свободы на срок 5,5 года.