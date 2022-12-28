Свойства мхов в зоне мерзлоты изучат ученые из Томска

Ученые Томского государственного университета будут изучать свойства мхов и лишайников в условиях многолетней мерзлоты в Западной Сибири. Цель проекта — выяснить, насколько трансформация мохово-лишайникового покрова связана с таянием мерзлоты.

Как уточняет РИА «Томск» со ссылкой на пресс-службу вуза, в России многолетней мерзлотой покрыто 65% суши. В Западной Сибири мерзлоту защищает мохово-лишайниковый покров, однако в последние десятилетия она заметно деградирует.

Исследования будут проводиться у южной границы криолитозоны Западной Сибири. Ученые не исключают, что именно здесь мхи и лишайники особенно важны для сохранения мерзлых пород и защиты их от деградации.

Свойства мхов и лишайников будут изучать с помощью полевых исследований и дистанционных методов зондирования, в том числе с привлечением беспилотников. Ученые сравнят показатели защитного слоя на нетронутых и на нарушенных участках.

По итогам исследования специалисты выявят территории с аномальными теплофизическими свойствами поверхности бугристых торфяников, оценят свойства лишайников на ключевых участках, а также смоделируют зависимость выбросов СО2 и метана от физических свойств лишайникового-мохового покрова.

Ранее замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов выразил мнение, что изменения климата могут привести к образованию степной зоны в Московской области. Так природа адаптируется к климатическим изменениям.