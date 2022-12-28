Семь человек пострадали в ДТП в Дзержинске
Семь человек получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Дзержинске (Нижегородская область). Одну женщину госпитализировали.
Авария произошла 27 декабря на Северном шоссе. 40-летняя женщина за рулем Citroen C3 не справилась с управлением при превышении скорости и допустила выезд на встречную полосу. В результате легковушка столкнулась с микроавтобусом Mercedes.
51-летняя женщина получила черепно-мозговую травму, сотрясение и переломы позвонков. Потерпевшую госпитализировали. Женщины 41, 46 и 48 лет получили сотрясение головного мозга, их направили на амбулаторное лечение. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».
41-летняя женщина, а также мужчины 43 и 54 лет обратились в больницу самостоятельно. У них обнаружили ушибы.
В Тульской области автомобиль Opel Astra столкнулся с микроавтобусом Mercedes на дороге Алексин — Тула. Четыре человека получили травмы.