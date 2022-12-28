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В ФРГ назвали причину предложения Зеленским проведения «мирного саммита»

Frankfurter Rundschau: Зеленский выступает за «мирный саммит» ради выгоды, а не из-за дипломатии
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Фото: Global Look Press/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE
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Президент Украины Владимир Зеленский, который хочет провести «мирный саммит», намерен сделать это только ради собственной выгоды. Как указало 28 декабря издание Frankfurter Rundschau, украинский лидер пытается создать всего лишь видимость дипломатии.

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Автор статьи уверен, что Зеленский и не стремится к серьезным переговорам с Россией, хотя даже Киев понимает, что конфликт с Россией сказывается и на населении тех стран, которые поддерживают Украину. И по этой причине там все больше людей выступают за мирные переговоры, дополняет «Газета.Ru».

Немецкий журналист также указал, что Киев прилагает все усилия, чтобы его цели в конфликте с Россией не были забыты, для чего они регулярно повторяются в СМИ и транслируются в демократическом обществе. Для этого же президент Украины в декабре ездил в Вашингтон, чтобы провести переговоры с американским президентом Джо Байденом.

27 декабря бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что «мирный саммит» в том виде, в котором киевские власти предлагают его организовать, — это попытка втянуть ООН в конфликт с Россией на своей стороне.

Ранее, 26 декабря, Украина заявила о желании провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого, а генсек организации Антониу Гутерриш — посредником к привлечению сторон к диалогу.

Кулеба подчеркнул, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта, а также указал, что Россию на такой саммит можно приглашать «после проведения международного суда».

Затем Гутерриш выразил готовность стать посредником в конфликте, но при участии всех сторон.

В свою очередь 27 декабря первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский заявил, что «саммит мира» без участия России невозможен. По словам дипломата, эти заявления являются «взаимоисключающими».

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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