Индия намерена подать заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году

Власти Индии намерены подать заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на проведение Олимпийских игр в 2036 году. Об этом 28 декабря заявил глава минспорта Индии Анураг Сингх Тхакур, его слова приводит издание Times of India.

«Индия с размахом председательствует в «Группе двадцати», я уверен, что правительство вместе с Олимпийским комитетом Индии сможет подать заявку на проведение Олимпиады. Известно, что до 2032 года места будущих Олимпийских игр уже распределены, но с 2036 года мы будем надеяться, и я уверен, что Индия будет полностью готова и подаст заявку», — отметил он.

Тхакур добавил, что дорожная карта по проведению Олимпиады будет готова к осени следующего года и, как ожидается, будет представлена в ходе заседания Олимпийского комитета Индии в сентябре.

«Индия прикладывает много усилий для развития спорта. Я могу заверить, что мы не только выступим хозяевами Олимпиады, но и сделаем это масштабным событием», — подчеркнул министр, добавив, что в родном штате премьер-министра Индии Нарендры Моди, Гуджарате, есть всё необходимое для проведения Олимпиады.

Ранее, 7 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости присутствия на Олимпийских играх 2024 года в Париже всех стран, включая те, что находятся в состоянии конфликта. Он обратил внимание также на то, что Генеральная Ассамблея ООН, куда входят Россия, Белоруссия и Украина, признала важность организации соревнований в духе мира.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа 2024 года. В их программу войдут 329 дисциплин в 32 видах спорта. Ожидается, что на них выступят около 10,5 тыс. спортсменов.