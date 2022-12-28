В МИД РФ заявили об отсутствии перспектив контактов России и США по антитеррору

Перспектив возобновления контактов России и Соединенных Штатов Америки по антитеррористическому взаимодействию не просматривается. Об этом в среду, 28 декабря, заявил заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов.

«В очередной раз вынуждены напомнить, что наш диалог с США в области антитеррора, который осуществлялся под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018–2019 годах и продемонстрировал свою востребованность и пользу, был свернут американской стороной под надуманным предлогом еще задолго до начала специальной военной операции», — сказал Сыромолотов в интервью «РИА Новости».

Он также указал на то, что российская сторона убеждена в значимости взаимодействия в этой сфере со всеми заинтересованными в этом партнерами независимо от геополитической обстановки.

«Но навязывать себя в качестве надежного союзника в борьбе с терроризмом мы не собираемся», — добавил замминистра.

По словам Сыромолотова, содержание недавно обновленной стратегии национальной безопасности США говорит о планах Белого дома сотрудничать в борьбе терроризмом с узким кругом стран — лишь с теми, с кем сочтет нужным.

«Подобный подход существенно сужает возможности по полноценному возобновлению нашего взаимодействия, поэтому таких перспектив пока не просматривается», — подытожил он.

Днем ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о невозможности поддерживать отношения с администрацией американского президента Джо Байдена. По его словам, Белый дом проводит конфронтационный антироссийский курс, декларируя в качестве своей цели нанесение России стратегического поражения. Он подчеркнул, что при выстраивании диалога в любых обстоятельствах РФ исходит из принципа взаимности.

До этого, 23 декабря, посол РФ в США Анатолий Антонов сравнил состояние российско-американского диалога с «ледниковым периодом». Он подчеркнул, что контакты с представителями американской администрации носят эпизодический характер.

Тогда же директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев отметил, что отношения России и США находятся «на последнем издыхании».