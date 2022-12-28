Грузоподъемность восьми ледовых переправ повысили в Омской области

Грузоподъемность восьми ледовых переправ повысили на территории Омской области. Об этом сообщает ИА «Омскрегион» со ссылкой на региональное управление МЧС.

На Никольской переправе в Усть-Ишимском районе допускается проезд транспорта массой до 25 т. Грузоподъемность Изюкской, Белоярской и Бородинской переправ в Тевризском районе и Аксеновской переправы в Усть-Ишимском районе увеличили до 20 т. Усть-Шишовская и Знаменская переправы в Знаменском районе рассчитаны на транспорт массой до 15 т.

На Большереченскую переправу в Большереченском районе могут выехать автомобили массой до 10 т.

В МЧС отметили, что Черлакская переправа по-прежнему закрыта в связи с появлением воды на льду. На остальных автозимниках гарантирован безопасный проезд при условии соблюдения грузоподъемности и правил передвижения по льду.

Днем ранее сообщалось о повышении грузоподъемности четырех ледовых переправ в Якутии.