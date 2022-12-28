13 лайнеров «Аэрофлота» арестованы за рубежом

За границей из-за санкций арестовано 13 из 357 самолетов «Аэрофлота», сообщил 27 декабря генеральный директор российской компании Сергей Александровский.

«По парку «Аэрофлота» сейчас списочное количество — 180 судов с учетом заблокированных, в расписании — около 150»,— сказал Александровский в беседе с РБК.

Он отметил, что большая часть лайнеров была заблокирована во время технического обслуживания или вылета за рубеж. Александровский добавил, что у авиакомпании 89 лайнеров без двойной регистрации, имеется возможность увеличить их количество.

«Мы не предполагали, что мы и до 89 доведем, но тем не менее нам это удалось, поэтому работаем над этим», — заявил гендиректор «Аэрофлота».

7 апреля в отношении «Аэрофлота», Utair и Azur Air, «России» и «Авиастар-ТУ» были приняты меры, согласно которым авиакомпании временно не могут участвовать в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования.

На фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса некоторые страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.

В ответ на решение Евросоюза 28 февраля Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из ряда зарубежных стран. Полеты теперь могут выполняться только по специальному разрешению от регулятора или МИД России.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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