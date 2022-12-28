Рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали на 30 территориях Оренбуржья

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) отмечается в Оренбургской области. Наиболее интенсивно инфекции передаются среди граждан старше 15 лет.

По данным лабораторного мониторинга, среди циркулирующих вирусов преобладает вирус гриппа A (H1N1)pdm09. Об этом пишет «Урал56.Ру». Порядка 64% заболеваемости приходится на Оренбург, Орск и Бузулук. Рост заболеваемости отмечается на 30 административных территориях, максимальные темпы зарегистрированы в Абдулинском округе, Первомайском, Новоорском, Пономаревском, Северном и Тюльганском районах.

По данным РИА «Оренбуржье», в 8,4% образовательных учреждений Оренбуржья полностью или частично приостановлен учебный процесс.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае за неделю заболели 23 тыс. человек, причем больше половины заболевших — дети. Эпидемический порог превышен на 67,9%.