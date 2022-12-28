Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в зоне спецоперации России по защите Донбасса, и Киев сейчас пытается восполнить их новобранцами, которые совершенно не подготовлены к ведению боевых действий. Об этом 28 декабря сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована, вследствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать», — указал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Кадыров также выразил уверенность, что все задачи СВО будут выполнены, так как на это указывает «простая арифметика»: потерь у украинских войск все больше, а желающих оказывать сопротивление российским войскам все меньше.

По словам Кадырова, на данном этапе СВО бойцы чеченских подразделений существенных препятствий не наблюдают.

27 декабря офицер Народной милиции (НМ) республики Андрей Марочко рассказал, что ВСУ наращивают группировки под Кременной и на сватовском направлении Луганской Народной Республики (ЛНР). При этом он отметил, что украинские военнослужащие прибывают на позиции без должного материально-технического обеспечения. По его словам, у них отсутствуют закрытые средства связи.

Ранее, 26 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что потери Вооруженных сил Украины приближаются к отметке 150 тыс. человек. По словам Макгрегора, ВСУ компенсируют потери мобилизацией подростков и недееспособных мужчин.

25 декабря стало известно также о переброске украинским командованием дополнительных сил на сватовское направление в Донбассе. Как отметил Марочко, причина такого решения заключается в больших потерях личного состава и в неэффективности средств огневого поражения ВСУ.

Также 14 декабря замминистра обороны Украины Анна Маляр допустила, что в стране пройдет новая волна мобилизации. По ее словам, на сегодняшний день в ВСУ возникла потребность в восстановлении военных, которые в ходе боевых действий получили ранения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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