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Эксперты посчитали, сколько салатов оливье «съели» новостройки в мегаполисах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В преддверии новогодних праздников эксперты федеральной компании «Этажи» посчитали, на сколько салатов оливье подорожала средняя стоимость 1 кв. м в российских новостройках.

Стоимость ингредиентов для порции салата на четверых в этом году составляет 375 рублей. Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках России за прошлый год выросла с 88 589 рублей на 12 891 рубль, или на 34,4 порции салата оливье, сказали аналитики.

По данным «Этажей», больше всего оливье «съела» средняя стоимость 1 кв. м в московских новостройках — 87,3 порции, подорожав за год на 32 739 рублей.

На втором месте — Казань, где средняя стоимость 1 кв. м в новостройках выросла на 23 784 рубля, или на 63,4 порции оливье. На третьем месте — Санкт-Петербург с ростом 17 820 рублей, или 47,5 порции оливье. На четвертом — Красноярск, где цена выросла на 15 804 рубля, то есть на 42,1 порции оливье. На пятом — Екатеринбург с ростом 14 968 рублей, или 39,9 порции оливье.

Также в десятке лидеров — Краснодар (34,4 порции), Уфа (33,7 порции), Ростов-на-Дону (32,5 порции), Самара (32,4 порции) и Пермь (32,1 порции). Самый же минимальный рост отмечен в Волгограде (29 порций), Челябинске (26,1 порции) и Нижнем Новгороде (25,1 порции).

21 декабря аналитики «Метриум» рассказали «Известиям», что в 2022 году в высотных новостройках столицы комфорт-класса количество квартир в продаже сократилось на 19%. 22 декабря аналитики компании VSN Realty сообщили, что в ноябре средний бюджет покупки в новостройках комфорт-класса Москвы составил 10,9 млн рублей, максимальный — 30,4 млн рублей.

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