Женщина скончалась после взрыва газа в Волгоградской области

Женщина, получившая травмы в результате взрыва газа в частном доме, скончалась в Волгоградской области. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на облздрав.

По предварительным данным, причиной взрыва 24 декабря в поселке Иловля стала утечка газа в автомобиле, который был оставлен у частного дома. В результате происшествия часть дома обрушилась, под завалами погибла 15-летняя девочка. Ее родителей госпитализировали. 27 декабря комитет здравоохранения региона сообщил о смерти 52-летней женщины, которая находилась в реанимации. Медики продолжают оказывать помощь ее супругу. Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

14 декабря сообщалось о взрыве газа в гараже в Уссурийске. Из-за взрывной волны оказались выбиты окна в четырех квартирах жилого дома. Травмы получил мужчина.